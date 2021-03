Vedr artikel Brønshøj-Husum Avis 10. februar under ”Debat” Jonna Bergsbo´ indlæg ”KAB´s udtalelse om serviceniveau”

Af Chris Andersen, Ruten 201, 2700 Brh.

Jeg kan kun nikke genkende til, at der ikke er nogen form for service at hente hos KAB/Tingbjerg Forum. Har nu boet i området siden 1998, og dengang kunne man føre en samtale med vores daværende ejendomskontor på et stille og roligt plan.

Da ejendomskontoret stod til at lukke, var der i en periode hvor KAB/Tingbjerg Forum faktisk gav en flot, effektiv og professionel service og vi blev lyttet til som beboere. KAB/Tingbjerg Forum satte sig ind i vores sager, lyttede og løste vores problemer. Nu, nogle år efter er der nærmeste 2 svar der bruges:

1.- ”Du er velkommen til at sende en klage hvis du ikke er tilfreds”

2: ”Vi gør ikke mere ved sagen”

Hvis man som beboer rykker for svar eller uddybende forklaring, fodres man nærmest pr automatik med svar nr. 2 ”Vi gør ikke mere ved sagen”. Ærgerligt med denne udvikling når vi som beboere trods alt igennem huslejen, betaler for denne ”service”

Og lige til sidst en stor ros til de utrættelige gårdmænd der salter, rydder sne, fejer, samler skrald op efter os og i det hele taget sørger for at vores fælles områder ser rigtig rigtig flotte ud.