Nyt kulturhus – og klimacenter?

Lokaludvalget søger kommunale penge til dannelse af kulturhus på Brønshøj gamle skole

Af Erik Valgreen, Hellestedvej 8, Brh.

Kunne det ikke være mere fremtidsorienteret, såfremt kulturhuset blev forsynet med et slags klimacenter.

Vi står over for nogle store udfordringer med at nedbringe CO2 udslippet. Og en ekstra udfordring er at motivere borgerne til også at nedsætte eget CO2 forbrug.

Et klimacenter, der formidler information om klimaudviklingen, være mødested for klimaaktivister og afholde foredrag ikke mindst for skoleelever og gymnasielever i området.

Det kunne tillige være til inspiration for Borgerrepræsentationen til at skabe flere klimacentre.

Så vær fremsynede.