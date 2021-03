– Naturen skal formidles

Michael Petersen ved et af skiltene ved Utterslev Mose. Foto: ef

Interessen driver værket for designer Michael Petersen, der står bag de nye skilte ved Utterslev Mose

Af Erik Fisker

Med baggrund i en uddannelse som dyrlæge, 18 års arbejde som designer og illustrator i Zoologisk Have samt interesse for formidling og kunstnerisk talent, er Michael Petersen en af kræfterne bag de 8 nye skilte omkring Utterslev Mose.

Skiltene fortæller pædagogisk kort og klart om ca. 90 dyre- og plantearter i og omkring mosen og er rigt illustreret. Tekst og tegninger er udarbejdet af Michael Petersen, der selv bor helt tæt på Utterslev Mose.

– Det har gennem lang tid ærgret mig, at der har været dårlig og mangelfuld skiltning omkring Utterslev Mose, så da jeg blev freelancer tilbød jeg at arbejde som frivillig for at forbedre formidlingen af naturen ved mosen. Det giver også de besøgende en meget større naturoplevelse at vide noget om det, man ser og oplever og en viden, der måske også kan give større forståelse og glæde for naturen, siger Michael Petersen.

Skiltene er udarbejdet i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg, ornitologer og Københavns Kommune, der har bidraget til at kvalitetssikre initiativet. Udgifterne til produktion og opsætning af skiltene er afholdt af Københavns Kommune.

Til efteråret vil der tre steder ved mosen blive opsat små overdækkede skiltehuse, hvor der med tekst og tegninger gives en mere indgående beskrivelse af dyre- og plantelivet ved mosen, men også om mosens historie og tilstand.

Michael Petersen har stillet sine tegninger og tekst til rådighed for Brønshøj-Husum Avis, hvor de indtil videre vil bringes – til glæde og oplysning.