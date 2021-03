Mangler indsamlere i Husum

Søndag den 11. april samler Kræftens Bekæmpelse ind ved den årlige landsindsamling. Indsamlingen foregår både fysisk og digitalt og følger alle myndighedernes anbefalinger – men der mangler frivillige som indsamlere.

Af Erik Fisker

– 2020 har været et hårdt år for os alle. Men for mennesker ramt af alvorlig sygdom som kræft, har det været hårdt i særdelshed. Mange har levet isoleret, turen på hospitalet til undersøgelser, svar og behandlinger er foregået alene, og den usikkerhed, som coronaen har bragt med sig, har sat dybe spor hos mange patienter og pårørende. Kræft holder ikke pause, selvom der er corona, så også i år har vi brug for en masse indsamlere til at støtte op om kræftsagen, siger de frivillige i Husum-teamet.

De penge, der kommer ind ved Landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse. Netop rådgivning har der været endnu større efterspørgsel på under corona.

– Uanset hvilken grund man har, håber vi, at rigtig mange vil bakke op om landsindsamlingen. Enten ved at give et bidrag eller ved selv at gå ud med indsamlingsbøtten. Vi har virkelig brug for indsamlere, så skynd dig at melde dig, lyder opfordringen fra de frivillige i Husum teamet.

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen. Man kan dele sin oplevelse på sociale medier med #Visflaget.

Tilmelding som indsamler i Husum på husum@indsamling.dk, på 7024 2021 eller på www.indsamling.dk.