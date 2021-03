Indkøb skubber til bæredygtigheden

- Vi skal have bæredygtigheden for øje, siger overborgmester Lars Weiss. Foto: presse

Københavns Kommune har udarbejdet en årsrapport for at give en status på de initiativer, hvor kommunen har bestræbt sig på en mere bæredygtig retning gennem sine indkøb

Af Erik Fisker

Legetøjet i daginstitutionen skal være miljømærket, maskinerne på byggepladserne skal udlede mindre CO2 og færre partikler, og vinduespudseren, der ordner ruderne på kommunens bygninger, skal oftere og oftere køre i et grønt køretøj.

Hvert år køber Københavns Kommune ind for ca. 8,2 milliarder kr. og som en af landets største offentlige indkøbere stiller kommunen krav til bæredygtigheden af de produkter og services, der bliver købt.

– Det gavner den enkelte københavners sundhed og livskvalitet at vi som en stor indkøber stiller krav til vores leverandører. Det betyder fx, at vi får færre forurenende biler på vejene, fordi vores leverandører skal anvende grønne køretøjer. Derfor skal vi hele tiden tænke over, at vi har bæredygtigheden for øje, når vi køber ind, siger overborgmester Lars Weiss.

De grønne udbudskrav gælder blandt andet de leverandører, der står for vinduespolering, elektriker- og låseservice. En del af deres kørsler for Københavns Kommune skal nu foregå i grønne køretøjer.

I Danmark udgør klimaaftrykket fra alle offentlige indkøb 12 mio. tons CO2. Heraf udgør biler, brændstof og transport i offentlige indkøb 1,4 mio. tons CO2. Varelevering alene svarer til omkring 4,5 millioner kørte kilometer inden for Københavns kommunegrænse årligt.

Udover krav til grønne køretøjer, stiller kommunen krav om miljømærker på fx legetøj i daginstitutioner, økologisk mad i kommunens institutioner og fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner på byggepladser.

De bæredygtige indkøb skal understøtter Københavns ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

I år har 51 danske kommuner og tre nordiske byer tilsluttet sig ønsket om mere miljømærkede institutionsmøbler, babyudstyr og børnetekstiler. Udbudskravene har medført en stigning i antallet af miljømærkede produkter og i antallet af ansøgninger om certificeringer hos Miljømærkning Danmark.

– I Københavns Kommune ønsker vi at gå forrest, når det kommer til at handle bæredygtigt og skabe forandring. Det viser vores erfaringer, at vi kan, og heldigvis skaber det ringe i vandet ift. leverandører, der lægger sig i selen for at udvikle de grønne produkter, siger Lars Weiss.

København stiller en lang række klima- og miljøkrav, når kommunen udbyder opgaver til private firmaer.

Kommunen vil fremadrettet i udbud vurdere, om der kan stilles krav til mere bæredygtigt engangsemballage i forbindelse med vareindkøb.