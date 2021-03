I gang med hussalg? Sådan øger du husets værdi

SPONSORERET INDHOLD: Boligmarkedet i Danmark er skyhøjt. Fra Skagen til Gedser har boligmarkedet for alvor taget fart, og det er både store og små boliger, der bliver solgt for øjeblikket.

Af SPONSORERET INDHOLD

En lang række danskere overvejer lige nu hvorvidt de skal sælge deres bolig, og hvis du går med samme idé, så skal du helt klart læse med her. Vi giver dig nemlig et par hurtige tips og tricks til, hvordan du let og forholdsvist billigt kan forøge husets salgsværdi på markedet. For med en effektiv vinduespudsning og en hovedrengøring kan man faktisk blive helt overrasket over, hvor flot et udtryk huset kan levere.

Det gælder dog både udendørs og indendørs, hvor overfladers renhed har stor betydning for huset udtryk. En terrasse, der er hårdt plaget af alger kan f.eks. give et mat og slidt udtryk på hele husets udearealer. Med hjælp fra Ingen-alger.dk kan man dog let overkomme de grønne bæster, der kan være en torn i øjet på de fleste husejere, der gerne vil have en flot terrasse.

I denne artikel går vi igennem de små detaljer, der kan være med til at forøge husets værdi. Det er ikke betragtelige summer, du kan øge husets værdi med – men lidt har også ret og derfor skal du læse med, når vi kigger på, hvordan du med små tips og tricks kan give huset en makeover før det skal sælges på markedet.

De små detaljer

Ofte tænker man ikke over det, men det er faktisk ofte de små deltaLjer, der gør udslaget når potentielle købere skal træffe deres beslutning. Både mænd og kvinder træffer faktisk købsbeslutningen efter indretningen i det hus det ser på. Derfor så er det et rigtig godt tip, at tage indretningen seriøst, når der skal tages billeder af huset. Indretningen kan nemlig være med til at give huset det sidste trin mod et salg.

Så hav øje for detaljen, når du skal sælge huset, da en hovedrengøring og en flot indretning kan give rigtig meget liv til huset.

Den store rengøring

Den store rengøring af huset er ganske nødvendig. Fra inderst til yderste skal hele huset have en kærlig hånd med rengøringen. Det skal både være indendørs og udendørs, så du skal i gang med algerensen, vinduespudsning, gulvvask, støvsugning og alle kunstens regler, når det kommer til rengøring. Det handler nemlig rigtige meget om husets udtryk, når det skal sælges – og her gør en grundig rengøring store underværker for huset.