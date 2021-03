Hjælp til unge der mistrives under corona

Teenage boy is disoriented in space, consequences of taking drugs, overdose

colourbox

Mistrivslen er netop nu på sit højeste, siden corona-epidemien ramte landet

Af Erik Fisker

– De unge har været bundet til deres værelser i månedsvis, og det sætter sine spor. Det er en aldersgruppe, for hvem coronaen virkelig har kostet dyrt. Efterskole- eller højskoleopholdet kommer ikke bare igen. Det gør studieturen eller rygsækrejsen heller ikke. Og uddannelsesforløbet er også blevet voldsomt vingeskudt. Vi oplever flere unge med stress, flere unge, der er nedtrykte og unge, der bekymrer sig meget, siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling.

Ifølge en nylig rapport fra Vidensråd for Forebyggelse får hver 6. ung en psykisk sygdom, inden de fylder 18. Samtidig stiger forekomsten af mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom blandt unge. Og COVID-19 har forværret udviklingen, fordi de mange restriktioner og begrænsninger, der skal stoppe smittespredningen, påvirker trivselen negativt.

Gratis psykologforløb

I Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune hjælper psykologer unge mellem 15-22 år med at håndtere tunge tanker og følelser. Forløbene er målrettet unge, som er tynget af angst og nedtrykthed. Det er unge, som ofte er nervøse, bekymrede og føler sig tappet for energi, og som derfor undgår at være med til noget, de egentlig gerne ville være en del af.

– Vores psykologforløb er gratis, og vores psykologer har stor erfaring med at hjælpe unge, der viser tegn på angst eller depression. Vi vil gerne hjælpe med at fange flere i opløbet, så færre bliver alvorligt syge. Og vi har ledige pladser, som står klar. Derfor samarbejder vi tæt med læger, studievejledere og UU-vejledningen om at få henvist unge med behov for hjælp til vores tilbud, siger Sisse Marie Welling.

Gitte Tilling, som er studievejleder på Sankt Annæ Gymnasium, genkender billedet:

– Jeg oplever en stigning i antallet af elever, som ikke trives. Som følge af nedlukningen mangler eleverne det fællesskab, de normalt er en del af i gymnasiet, og mange oplever nu i stedet modløshed og ensomhed. Uvisheden om, hvornår de kan være sammen med deres kammerater igen, har ført til en udbredt oplevelse af meningsløshed og manglende motivation, og mine kolleger og jeg er bekymrede for, at ikke alle elever kan hænge på. Vi ser også en stigende gruppe af elever med symptomer på angst og depression, og her er det en stor hjælp, at vi hurtigt kan henvise eleverne til hjælp i Center for Mental Sundhed, siger hun.

Yderligere oplysninger på mentalsundhed.kk.dk/unge.

Målgruppen er unge i alderen 15-22 år som bor i eller går på en ungdomsuddannelse i København.

Man kan henvises til et forløb af fx sin læge, sin studievejleder, sin UU-vejleder eller af Sundhedstjekket i Center for Børn og Unges Sundhed.