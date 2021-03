Hjælp bier og sommerfugle

Mange haveejere i Brønshøj har sikkert bemærket, at der gennem de sidste år er færre bier og især sommerfugle i vores haver

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, Brh.

Det kan vi lave om på, og Danmarks Naturfredningsforening har nogle forslag:

Vi kan lave nogle små (!) bede i vores haver, i vores græsplæner, der består i at skifte muldlaget i disse bede ud med grus. Dette vil voldsomt fremme væksten af blomster til sommerfugle og vilde bier. Planter som røllike, lancet vejbred, musevikke, kællingetand, kongepen og liden klokke er nogle gode eksempler, som sommerfuglene er vilde med.

Her i Brønshøj taler vi ikke blot om tingene – her GØR vi noget! Kig ind på Danmarks Naturfredningsforenings (DN) hjemmeside – og få mere viden – sommerfuglene vil elske os for det.

DN har meddelt, at foreningen har en aftale med diverse supermarkeder, om her i forårsmånederne at kunne købe frøblandinger, der fremmer omtalte større biodiversitet.

Bemærk fotoet fra en grøftekant i Nordsjælland – en grøftekant, der inspirerer vores haver!