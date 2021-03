Hent kompostmuld på genbrugspladsen

Her plukkes salat i højbedende på EnergiCenter Voldparken i 2019. arkivfoto: Lars Vibild

Gratis kompost fra genbrugspladsen

Af Erik Fisker

Der er forår i luften, og det betyder, at borgere i hovedstadsområdet kan hente kompostmuld på deres lokale genbrugsplads – helt gratis

– Det er der normalt rigtig mange, der benytter sig af, og vi regner ikke med, at det bliver anderledes i år, fortæller Anita Ringsing, der er chef for ARCs genbrugspladser og tilføjer at man selv skal sørge for transport og beholdere til kompostmulden, og så skal man naturligvis sørge for at holde god afstand.

I 2020 blev kompostmuldkampagnen aflyst på grund af corona, men i år vender kampagnen tilbage og løber fra lørdag den 27.marts til søndag den 11.april. Der kan bl.a. hentes muld på Bispeengen Genbrugsstation.