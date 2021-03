Gymnasieelever jagter fremtidens hjernemedicin

Elever fra Nørre G arbejder lige nu med hjernesygdomme. Foto: colourbox

Elever fra Nørre G deltager i konkurrencen Drughunters, som handler om at komme med ideer til nye typer behandlinger af sygdomme, som rammer hjernen

Af Erik Fisker

I øjeblikket arbejder gymnasieeleverne fra Nørre G med molekyler, neuroner og hjerneceller. De er nemlig på jagt efter fremtidens hjernemedicin mod sygdomme såsom Alzheimers og Parkinsons, som led i den landsdækkende faglige konkurrence Drughunters, som arrangeres årligt af medicinalvirksomheden Lundbeck og skal vække gymnasieelevernes interesse for hjerneforskning.

Fra Nørre G på Mørkhøjvej har 22 elever i klassen 2.W bioteknologi som et af deres hovedfag, men Drughunters giver et realistisk billede af, hvordan bioteknologi kan anvendes i praksis. Konkurrencen er nemlig stillet af Lundbeck, der til dagligt forsker i og udvikler medicin til at behandle hjernesygdomme.

Siden december har gymnasieklasser i hele landet kunnet arbejde med deres ideer til ny forskning, og konkurrencen kulminerer med en finaledag, hvor de bedste ideer skal præsenteres for forskere fra Lundbeck. Tidligere år har eleverne bag de bedste ideer fået en tur til Lundbeck for at præsentere for forskerne, men i år afholdes finaledagen virtuelt pga. COVID-19.

– Vi er rigtig glade for interessen for Drughunters hos gymnasieeleverne. Mere end 1.000 elever deltager, og det er faktisk på et utrolig højt niveau, som eleverne år efter år præsenterer. Der er helt klart ideer, som også kan inspirere os i vores arbejde, siger Johan Luthman, koncerndirektør for Forskning og Udvikling hos Lundbeck.

Det er fjortende år i træk, at Lundbeck afholder Drughunters-konkurrencen. For Lundbeck er formålet med konkurrencen både at lære eleverne om hjernen og pirre elevernes nysgerrighed for forskning.

– Vi håber selvfølgelig på, at eleverne lærer mere om hjernen, og hvordan den fungerer. Det er samtidig et håb, at nogle af eleverne bliver så nysgerrige på hjernen, at de selv forfølger en uddannelse, som kan lede til forskning inden for hjernesygdomme. Vi har set eksempler på, at deltagere fra tidligere år bliver hjerneforskere – både hos os i Lundbeck og ved andre forskningsinstitutter som f.eks. universiteter eller hospitaler, siger Johan Luthman.

Finaledagen afholdes i slutningen af april, hvor eleverne skal konkurrere i præsentation af deres postere for hinanden og for forskere fra Lundbeck. Dagen afholdes i forbindelse med Forskningens Døgn, og foregår i år virtuelt pga. COVID-19.