Gudstjeneste for børn med ørkentema

young man go up in sand desert in sundown silhouette

Børn og deres forælde kan onsdag den 17. marts, kl. 17 i Bellahøj Kirke komme med ud i ørkenen sammen med sognepræst Asser Skude.

Af Erik Fisker

– Måske har du ikke prøvet at være i en ørken, men det har din mor eller far måske.

De kan fortælle dig, at der ikke er særlig rart at være. Der er alt for meget sol, og ikke meget vand at drikke eller mad at spise. Ingen træer eller dyr eller rare steder at lege. Det er i det hele taget ikke noget rart sted, hverken for børn eller voksne, fortæller sognepræst Asser Skude.

– Onsdag den 17. marts er vi midt i den tid som i kirkens sprog hedder fasten. Fasten er ligesom en ørken. Her kan man hurtig blive sulten og tørstig og hurtig meget alene, for ørkenen er som regel meget stor og farlig. Om natten når solen ikke skinner er det hundekoldt.

Fasten er en påmindelse om at livet ikke er ufarligt og uden problemer. Heldigvis kommer der noget godt efter fasten. Og det er selvfølgelig påsken, men det må vi vente til lidt endnu. Fasten var nemlig 40 dage, fra fastelavn til palmesøndag, tilføjer Asser Skude.