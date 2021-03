Renaldas og Lina fra Paradis Is Brønshøj Foto: Tim Eklund/ Paradis Is

Gratis is ved Paradis Is i ny app

Der bliver ikke lange køer efter gratis is dette forår

Af Gitte Ganderup

Et at byens forårstegn er gratis is hos Paradis Is. Det var der ikke noget af i år hos de to ejere af Paradis Is, Renaldas og Lina, på Frederikssundsvej ikke langt fra Brønshøj Torv.

Men gratis is skal der til, så Paradis Is lancerer en app senere i marts som giver to gratis kugler is som ligger i app´en.

Udover app har is-kæden også lanceret en nye brandidentitet og arbejder fortsat på at forbedre miljøprofilen med nogle nye skeer.