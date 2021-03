Gode ønsker for metroen

Der er politikere som arbejder for en metro til vores bydel og denne debattør håber, at alle borgere her vil huske på det til valget

Af Lis Søkvist, Brovænget 9, Husum

Det er dejligt at læse, at de konservative på Rådhuset ved Jakob Næsager stadig arbejder hårdt for at få flere parkeringspladser og metro til Brønshøj og Husum og meget gerne flere p-pladser, ikke mindst for at styrke vort handelsliv, i denne trængte coronaperiode.

Så kan vi jo glæde os over, at der også er et par socialdemokrater og forhåbentlig også andre fra den borgerlige blok på Rådhuset og på Tinge, som vil bakke os op. Det er desværre stadig som om, at alle andre bydele skal have Metro på trods af, at de fleste bydele er langt tættere på hinanden og har langt flere transportmuligheder.

Jeg håber meget borgerne herude vil huske på de partier, der vil hjælpe os til bedre transportmuligheder, når vi når frem til valget ikke mindst, fordi vor bydel skal vokse med flere tusinde borgere i de kommende år, og det skal ikke være en letbane, som både vil besværliggøre det for gående, men samtidig vil forsinke bil og bustrafikken og ødelægge handelslivet.