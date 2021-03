Giv din virksomhed mere vækst – vær online!

SPONSORERET INDHOLD: Selvom vi er i 2021 og folk onlineshopper som aldrig før, tænker du måske stadig at din virksomhed er så lille at det ikke vil kunne betale sig at få en hjemmeside.

Eller at du har det fint med kun at have en fysisk butik i dit lokalområde og at du jo synes at det går helt fint uden at være online også. Men faktisk er der hele 81% af kunder, som søger på en virksomhed eller en service på internettet, inden de vælger at købe derfra. Stadig ikke overbevist? Så læs 5 grunde til at være online her.

Folk er online – you should be too

Går du ned til nærmeste butik for at finde en ekspedient for at spørge hende til råds om et produkt, du gerne vil lære mere om? Nej, for det virker jo helt fjollet når du kan få information om selv samme produkt ved at være derhjemme, uanset tidspunkt på dagen, og endda ligge i din sofa imens. Vi vil gerne have den nemmeste løsning til at få løst de ting, vi gerne vil have svar på.

F.eks. åbningstider for en pågældende butik, om butikken har de ting på lager, man ønsker at købe og om anmeldelserne for butikken er gode? Hvis din forretning ikke er online, hvordan ved kunder så at din forretning er god – eller om den overhovedet eksisterer? Det er derfor ret afgørende for din forretning at den er på internettet.

Internettet er åbent 24/7

Internettet er en forretning, som er åben døgnet rundt. Vi behøver faktisk ikke at gå udenfor vores hoveddør for at se hvad en forretning tilbyder. Dog er det vigtigt at forretningens hjemmeside udstråler professionalisme og brugervenlighed. For nok er butikken åbnet 27/4 alle dage på året, men hvis der er rodet, lagerbeholdningen er lav og hjemmesiden er langsom, ja, så dræber det altså et salg fra kunder. Vi gider jo heller ikke at handle i en forretning, som ikke er up-to-date. Sørg derfor at webdesignet er helt i top (psst.. det kan man få hjælp til, så bare rolig).

Hele verden er dit marked – og du kan vise dem præcis hvem du er

Med en skræddersyet hjemmeside, som passer til din forretning, får du noget unikt at vise dine kunder. Samtidig husker folk din hjemmeside, hvis den ikke ligner dine konkurrenters. Et skræddersyet website koster mange penge, men det fører også til flere kunder og mere trafik på hjemmesiden – man skal se det som en investering i din forretning.

Dine kunder får et indtryk af bedre kundeservice

Kunder kan hurtigt dømme din forretning ud fra din hjemmeside. For hvis den ikke er brugervenlig for dem, vil de også tro at du heller ikke er venlig mod dem. Hvis vi går ind i en fysisk forretning og den er kold, kedelig, medarbejdere er utilfredse, ville vi også være mere tilbøjelige til at bruge vores penge et andet sted. Så hvis man har et nyt og moderne website svarer det lidt til at kunder ser et venligt ansigt i en forretning.

Du er langt mere trustworthy hvis du er til stede på SoMe og internettet.

Dårlig omtale er ikke bedre end ingen omtale, når det gælder internettet. Hvis din forretning boomer med dårlige anmeldelser på Trustpilot, dine SoMe kanaler er tomme og din hjemmeside er kedelig og grå, mister du lynhurtigt potentielle kunder. Sørg derfor at der er styr på din forretning, når du er online. Du ville jo heller ikke have en fysisk forretning, hvor hylderne er tomme og væggene er nedslidte. Ha’ samme mindset når dit website skal bygges op, så kunder kan se at du er troværdig.