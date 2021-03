fsb vil bekæmpe ensomhed

Foto: Kaj Bonne

Boligselskabet fsb har fået penge til tre projekter, der skal bekæmpe ensomhed i Tingbjerg.

Af Erik Fisker

Pengene kommer fra Kulturministeriets Vær Med-pulje, der går til aktiviteter, som modvirker ensomhed i almene boligområder. I Tingbjerg drejer det sig om ”Stjernestunder”, hvor deltagerne i alle aldre mødes i små samtalegrupper, hvor (livs)historier er omdrejningspunktet. Grupperne mødes til fælles arrangementer fx spisning eller foredrag.

Det handler også om ”Scenekunst og fodbold for fællesskab”, hvor børn og voksne fra Tingbjerg mødes til legedage og besøg på Det Lille Teater. Målet er at skabe grundlag for nye fællesskaber og rekruttering til fodboldklubber i lokalområdet.

Projekterne kører under områdets boligsociale helhedsplan, og interesserede kan høre mere hos Den boligsociale helhedsplan Tingbjerg-Utterslevhuse, der ligger i Tingbjerg Forum, Midtfløjene 16 eller hos Gert Korvig, mail gk@fsb.dk.