Flere ældre skal have gratis psykologhjælp

Ældre københavnere med ondt i livet står i kø til kommunens tilbud om gratis psykologhjælp, og ventelisten er 3-4 måneder.

Af Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF)

Børnebørnene har ikke kunnet komme på besøg. Vennerne har man kun talt med i telefonen. Sosu-hjælperen har gemt smilet væk bag værnemidler. Og der har været meget begrænset udgang til verden uden for hjemmet.

Efter et år med corona er der ikke noget at sige til, at mange af byens ældre trives dårligere, end før pandemien greb fat om samfundet. Siden september 2020 har Københavns Kommune tilbudt gratis psykologsamtaler til ældre på plejehjem, i hjemmeplejen og i kommunens øvrige sundhedstilbud. Efterspørgslen har været så stor, at ventetiden pt. nærmer sig fire måneder.

Det er en hovedprioritet for mig, at vi får styrket tilbuddet om gratis psykologsamtaler til ældre københavnere. Vi oprettede et nyt tilbud i efteråret, og det er en succes, men behovet har vist sig at være langt større end forventet. Derfor går jeg ind til de kommende budgetforhandlinger med det her som en klar prioritet.

Tilbuddet er målrettet ældre, der bor på plejehjem, får hjemmepleje, forebyggende hjemmebesøg eller andre kommunale sundhedstilbud. Det kan f.eks. være personer, som kæmper med ængstelighed, funktionstab eller tabet af en nær pårørende. Men det kan også være en hjælp til dem, der går med svære tanker om livets afslutning og døden.

COVID-19 er ikke en klassisk sundhedskrise. Det er også en mental sundhedskrise, hvor både unge og ældre har følt sig ængstelige, nedtrykte, ensomme og alene, isoleret fra venner og familie. Derfor skal vi have afsat de nødvendige midler, så flere kan få hjælp.