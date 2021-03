Fem måneder uden køkken

Jeg har egentlig været glad for at bo på Bellahøj, men de seneste fem måneder har været en prøvelse. Det begyndte med små fluer i vindueskarmen, en utæt faldstamme og en vandskade i mit køkken i november 2020. Kort tid efter blev lejlighedens køkken fjernet ligesom gulvene i køkken og gang. I første omgang fik jeg at vide, at det kunne klares på tre uger.

Af Søren Bach Pedersen, Ved Bellahøj Syd 30 og bisidder Jørgen Engelbrecht

KAB skal vedligeholde ejendommen og det udlejede forsvarligt. Alle indretninger i ejendommen, herunder afløb og forsyning med elektricitet, vand og varme, skal holdes i god og brugbar stand.

Gamle huse skal vedligeholdes, men det har KAB ikke gjort.

KAB oplyste, at sagen er dækket af forsikringen, der i samarbejde med et skadeservicefirma, står for udbedring af skaden. Inden lejemålet kunne genopbygges efter vandskade, skulle der være tørt. Skadeservicefirmaet fulgte affugtningen og var på besøg flere gange. Der blev dog ikke opsat affugtere.

Ikke mindre end to tømrerfirmaer var på besøg, for at give tilbud på genopbygningen.

Jeg har ventet urimeligt længe på klar besked og planlægning for det arbejde, der skal udføres i lejligheden.

Takket være min utrættelige bisidder, som har henvendt sig mange gange til KAB og SAB om den urimelige og uprofessionelle håndtering af sagen, begyndte der langt om længe at ske noget.

Hvorfor er et så stort boligselskab som KAB så længe om at handle og når de endelig gør noget, er det uprofessionelt?

Endnu har KAB ikke præsenteret en samlet plan for istandsættelse af lejligheden. Komfuret er ikke tilsluttet og det er som bekendt vanskeligt at lave mad uden. Og take away er dyrt.

I snart 5 måneder har jeg været nødt til at bruge mit badeværelse som køkken med alle de udfordringer så begrænsede køkkenfaciliteter giver, senest med stoppet afløb og efterfølgende begrænsede bademuligheder.

Heldigvis rykker VVS ud, når man som beboer endelig kommer igennem til ejendomskontoret. Men for at gøre KAB´s uprofessionelle cirkus helt tydeligt, så havde KAB glemt at informere VVS-manden om den opsatte nøgleboks, som KAB har opsat til håndværkerne og har koden til. Så VVS-manden kunne ikke komme ind i lejligheden.

Det er ikke første gang, der er opstået vandskade i bebyggelsen. Et boligselskab bør have et professionelt beredskab og i samarbejde med forsikringen kunne håndtere sådan en sag hurtigt, professionelt og hensynsfuldt overfor de skadelidte beboere.

KAB´s serviceniveau er under al kritik.