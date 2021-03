Få verden som din arbejdsplads

SPONSORERET INDHOLD: I Danmark har vi rigtig stolte traditioner for madlavning. Og det med god grund. Vi er nemlig rigtig gode til det med madlavning. I 2020 havde vi nemlig hele 35 michelin-stjerner fordelt rundt i det danske land.

Det er et kvalitetsstempel på den danske mad, som vinder hæder fra hele verden. Det gør den kun grundet de fantastiske kokke, vi har i Danmark. Alle disse kokke er startet samme sted, nemlig på en kokkeuddannelse.

Kokkeuddannelsen er en spændende rejse

Uddannelsen varer godt og vel 4 år, og er en rejse, hvor man bliver klogere på alverdens forskellige madkulturer, samtidig med at man bliver hamrende god til at lave god mad fra bunden. I Danmark har vi tradition, for at eksperimentere med mad og forskellige smage. Det hænger nok sammen med den innovative kultur, som vi har i Danmark.

Undervejs bliver de kommende kokke udfordret på grundforløbet, hvorefter uddannelsen er en kombination af skole og lærertid. Derved skal du løbende lærer noget teoretisk og praktisk i køkkenet på skolen, inden du skal vise det frem for kunder ude på de danske restauranter. Det er bl.a. derfor uddannelsen er så interessant, da man nærmest fra dag 1 bliver udfordret ude i det virkelige liv.

Som nævnt ovenfor er uddannelsen en rejse. Du bestemmer selv hvor den fører hen, da du selv bestemmer hvilken retning fremtiden skal bringe. Ønsker du at lave mad på nogen af Danmark dyreste restauranter, eller vil du lave mad på en kro? – Det er ene og alene dig, der bestemmer dette. Derfor kan du skræddersy din uddannelse, så den matcher med dine ønsker.

En uddannelse med utallige muligheder i fremtiden

Som nævnt giver uddannelsen dig mulighed, for at vælge din egen vej. Du kan nemlig selv bestemme og styre, hvor du skal hen.

En af mulighederne er bl.a. som iværksætter. Vi har mange danske kokke, som har prøvet iværksætteriet af. Bl.a. Claus Meyer der tog den danske madkultur med til New York, USA. Han åbnede en restaurant på en af de helt store scener, da hans restaurant skulle have adresse på Grand Central Terminal på Manhattan.

Med andre ord kan kokkeuddannelsen tage dig hele verden rundt, enten som iværksætter eller som en god kok.

Kokkeuddannelse er også en af de uddannelser, hvor fremtiden er mest sikker. Mad går aldrig af mode, og kokkefaget vil altid være værdsat. Derfor er fremtiden rigtig lys, og du kan være sikker på, at du altid befinder dig i et fag med fuld fart på.