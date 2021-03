En trist lukning af Parkhøj – en fantastisk børnehave

Min datter har været i en velfungerende børnehave i Brønshøj. En dag kom hun hjem med den samme ble som hun havde på om morgenen da vi sagde farvel men de fleste andre dage kom hun hjem med tissevådt tøj i en plastikpose.

Af Maria Lind Ingvarsdottir, Næsbyholmvej 5, Brh.

I de 1,5 år hun gik der så det ud til at hun havde ringe relationer til de voksne og den samme fornemmelse fik vi til forældremødet – de voksne kendte hende ikke rigtigt. Men det var måske ikke så underligt, de voksnes anciennitet i denne børnehave var som regel kort.

Vi var heldige, da hun fik plads i Parkhøj børnehave i midt december. Personalet har flest været der i lang tid og hun taler meget om de voksne herhjemme. Hver morgen bliver hun mødt af et venligt ansigt som taler direkte til hende og byder hende velkommen. Vi kan godt mærke det nærvær, tålmodighed og interesse hos de voksne som nysgerrige 4 årige har brug for. Og kun ved enkelte tilfælde har vi har fået vådt tøj med hjem.

Men vi skal måske snart til at finde en ny børnehave. Parkhøj har ikke en udendørs legeplads og kan derfor ikke vurderes til at være velfungerende nok. Tur hver dag til legeplads i nærområdet eller med skovbussen ud til forskellige naturområder, bl.a. til deres eget skovhus i Ølsted er sandsynligvis ikke nok til at opleve naturen eller give en sund udendørs hverdag. Og derfor skal Parkhøj lukke.

Det er trist at børnenes trivsel ikke ranker højere end et flueben i en Excel-ark hos Teknik og Miljø. Men hvis jeg er heldig kan min datter stadig få sin plads tilbage i hendes gamle ”velfungerende” børnehave.

#BevarParkhøj