Antallet af trafikdræbte er på 50 år faldet med 85 procent, siden det toppede i 1971 med 1.213 dræbte. Det er selvom, at trafikken i samme periode er fordoblet. (Grafik: FDM)

Sikrere biler, bedre veje og strammere lovgivning har betydet, at antallet af trafikdræbte er faldet med over 85 procent siden 1971. Ny teknologi vil betyde endnu færre dræbte i fremtiden

Af Erik Fisker

50 år er gået, siden antallet af trafikdræbte i Danmark satte rekord. 1.213 mennesker mistede i 1971 livet på de danske veje, mens 27.000 kom til skade. De foreløbige opgørelser for 2020 peger på 155 dræbte og 2.800 kvæstede. Dødstallet er med andre ord faldet med over 85 procent, selvom trafikken i samme periode er mere end fordoblet.

– Det er en succeshistorie uden lige, siger FDMs adm. direktør, Thomas Møller Thomsen.

Fremgangen skyldes ikke bare sikkerhedsseler, fartgrænser, promillegrænser, øget politikontrol, bedre veje og mere sikre biler. En ændret tidsånd og trafikkultur har også en del af æren for den glædelige udvikling, lyder det fra FDM.

Fartgrænserne blev permanente

Det første store dyk kom i 1974, da midlertidige fartgrænser i forbindelse med den første oliekrise fik antallet af dræbte til at falde med næsten 400. Fartgrænserne blev derfor permanente, og i 1976 blev det et lovkrav at bruge sikkerhedssele, ligesom der kom faste promillegrænser.

Markant bedre autostole og lovkrav om at fastspænde børn i egnet sikkerhedsudstyr har også båret frugt: På 30 år er antallet af børn, der bliver dræbt eller alvorligt kvæstet i trafikken, faldet med 80 procent.

Siden 1997 har Euro NCAP’s sikkerhedstests, som en række bilklubber, herunder FDM, står bag, desuden betydet en markant forbedring af bilernes sikkerhed.

I 2017 lød vurderingen, at Euro NCAP’s arbejde havde reddet 78.000 europæiske menneskeliv i trafikken. Det tal er kun steget siden da, og de kommende år vil ny teknologi gøre både biler og veje endnu mere sikre:

– Selvkørende biler er stadig et stykke ude i fremtiden. Men de systemer, der kræves, før en bil bliver helt selvkørende, kommer drypvis og vil løbende gøre alle nye biler mere sikre, siger Thomas Møller Thomsen.

Allerede i dag kan de nyeste biler selv følge fartgrænserne og dæmpe farten i kurver. Andre nye midler er endnu bedre nødbremser, systemer, der overvåger førerens opmærksomhed, og bil til bil-kommunikation, hvor bilerne kan advare både hinanden og andre trafikanter.