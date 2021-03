Digital sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Indsamlingen skal hjælpe verdens fattigste og mest udsatte. Foto fra Folkekirkens Nødhjælp/Jakob Dall

En digital udgave af Folkekirkens Nødhjælps indsamling afholdes fra mandag den 7. marts til søndag den 14. marts

Af Erik Fisker

For andet år i træk sætter Corona-pandemien en stopper for den traditionelle dør-til-dør indsamling, men man kan stadig gøre en forskel ved at melde sig som digital indsamler på blivindsamler.dk.

Klimaforandringerne og dens konsekvenser for verdens fattigste, der rammes hårdest, prioriteres højst i årets indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, der har ydet nødhjælp til mennesker i snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen.

De penge der samles ind vil blive anvendt til blandt andet klimahjælp som træplantning, der modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser, vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand samt køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr.

I Brønshøj-Husum deltager blandt andet Brønshøj Kirke og Bellahøj Kirke i indsamlingen.