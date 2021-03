Foto: ef

Jens blev hjemløs sidste år og bor nu på Danhostel på Bellahøj. Han håber på et job og en bolig.

Af Erik Fisker

Den 35- årige Jens er en af de 12 hjemløse, der har fået midlertidigt ophold vandrehjemmet Danhostel på Bellahøj.

– Jeg er meget glad for at være her. Det giver ro og stabilitet, og så ved jeg hvor jeg skal sove. Kulden er rigtig slem, når man er hjemløs, så det er en befrielse, at kunne være på Danhostel – og så er de rigtig flinke, fortæller Jens, da han kommer hjem fra sin faste plads på Borups Allé, hvor han sælger Hus Forbi.