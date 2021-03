Det er for dårligt at prøveboliger er forsinket

Så kom der endelig hul på bylden

Af Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester, Venstre

De otte permanente prøveboliger i Tingbjerg, som Venstre har fået vedtaget, har nu endelig fået deres byggetilladelse.

Og det er en ren skandale, at der skulle gå næsten to år, siden vi forslog prøveboligerne, før der kan sættes en spade i jorden.

Sammen med omkring 1000 nye ejerboliger skal prøveboligerne være med til at skabe en helt ny bydel, fremtidens Tingbjerg.

Og med så langsom en sagsbehandling i kommunen kan vi godt være bekymrede for, hvordan det skal gå, når byggeriet af de 1000 boliger går i gang.

Venstre har derfor foreslået, at det hidtidige forløb evalueres, og erfaringerne bruges til at tilrettelægge et mere effektivt forløb fremadrettet, så ambitionen i Tingbjerg Byudviklingsplan om, at de sidste nye boliger skal være opført i 2025, kan indfries.

For Tingbjerg står over for en storstilet forandring, der skal løfte bydelen væk fra ghettolisten.

Så flere beboere kommer i arbejde og uddannelse, og en negativ spiral bliver brudt.

Tingbjerg har brug for at tiltrække nye beboere, der er i job og kan fungere som rollemodeller i området.

For mangfoldighed og integration går hånd i hånd, og vi skal gøre op med parallelsamfund, der lukker sig om sig selv, og hvor børn får dårligere kort på hånden end andre børn i vores samfund.