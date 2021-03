Det bli’r godt igen!

I Bellahøj Kirke er vi naturligvis underlagt de gældende restriktioner, men påsken og dens håbefulde budskab skal markeres – og alle er inviteret til at være med! Gennem påskeugen holder vi en række gudstjenester og andagter, 12 i alt, der tilsammen udgør akterne i det store drama

Af Peter Møller Jensen, sognepræst, Bellahøj Kirke

I Bellahøj Kirke er vi naturligvis underlagt de gældende restriktioner, men påsken og dens håbefulde budskab skal markeres – og alle er inviteret til at være med! Gennem påskeugen holder vi en række gudstjenester og andagter, 12 i alt, der tilsammen udgør akterne i det store drama.

Efter palmesøndag kommer de stille dage først på ugen med passionen i ord og toner, i år samlet under overskriften ”Follow Your Passion!” og med musikalske improvisationer mellem oplæsningerne – skærtorsdag med den sidste nadver – langfredag med korsfæstelsen – påskenat med lyset, der gennembryder mørket – påskedag med den tomme grav – og endelig 2. påskedag med tid til refleksion over opstandelsens under.

Vi må være 25 deltagere ad gangen, så vi opfordrer dig til at tilmelde dig på forhånd på www.bellahoejkirke.dk eller tlf. 38 28 55 58, hvis du vil være sikker på en plads.

Et af påskeugens store højdepunkter er normalt vores store skærtorsdagsarrangement med Bellahøjmessen og den efterfølgende påskemiddag. Det kan vi jo desværre ikke gennemføre i år, men i stedet for kan du bestille påskemiddagen (klassisk eller vegetarisk) med hovedret og kage som ”take away” efter den sene skærtorsdagsgudstjeneste, hvor udleveringen foregår foran kirken i tidsrummet kl. 17.45-18.15. Bestillingen af en eller flere portioner (50 kr. pr. stk.) foretager du i forbindelse med tilmeldingen til en af de to gudstjenester skærtorsdag. Beløbet går ubeskåret til Bellahøj-Utterslev sogns menighedspleje, der hjælper udsatte familier i området.