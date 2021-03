Der skal forberedes til el-ladestandere i Tingbjerg

I udviklingen af Tingbjerg skal der naturligvis tænkes grønt og fremtidssynet. Derfor stiller vi krav om forberedelse af el-ladestandere i etableringen af nye parkeringspladser.

Af Jens-Kristian Lütken og Cecilia Lonning-Skovgaard, Venstre og medlemmer af Borgerrepræsentationen

er opføres mange boliger i Tingbjerg over de næste år – boliger for alle familiemønstre. Vi mener, beboerne skal have mulighed for at have en bil. Derfor skal der naturligvis være el-ladestandere på parkeringspladserne, så alle nemt kan lade op hjemme og have bilen klar om morgenen. Og derfor skal ladeinfrastrukturen naturligvis tænkes ind fra start i udviklingen af området. For vi skulle jo nødigt ud i at grave alle nye fortove op for at anlægge ladestationer ved hver eneste parkeringsplads efterfølgende.

Hvis bilen ikke allerede er grøn, vil den nemme og fleksible adgang til opladning desuden gøre udskiftningen til en el- eller hybridbil nemmere. Det er nemlig praktikken omkring opladning af bilen, der udgør en markant barriere for mange i overvejelsen om at udskifte deres benzinbil med en elbil.

Venstre mener generelt, der skal forbedres til el-ladestandere i alle nye byområder. Derfor har vi – allerede flere gange – stillet krav om forberedelse til el-ladestandere i byggesagsbehandlingen ved kommende parkeringspladser i nye byområder – det vil vi også gøre i Tingbjerg.

For fremtidens biler er grønne – og den københavnske ladeinfrastruktur skal matche byens grønne ambitioner. Det mener vi er grønt og fremsynet – i modsætning til de “grønne” partier, der vil bygge og byudvikle helt uden parkeringspladser.