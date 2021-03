Den klassiske familielæge med nyeste viden

Læge Joen Steendahl og sekretær Susanne Wedell på gangen i det nye lægehus. Foto: Kaj Bonne

Den nye lægeklinik i Tingbjerg er åbnet og klinikken ønsker at kende patienterne og bringe den nyeste lægefaglige viden til praksissen

Af Gitte Ganderup

Relationen med patienterne og muligheden for at have uddannelseslæger er den primære årsag, til at Joen Steendahl sagde ja, da Københavns Kommune bad ham åbne en lægeklinik i de lokaler, som kommunen ville renovere og skabe i samarbejde med ham og læge i almen medicin samt børneforsker, Ruth Ertmann.

1. februar slog lægerne dørene op til en spritny lægepraksis i Sundhedshuset Brønshøj på Virkefeltet 17 som ligger i Tingbjerg.

Lægerne har ombygget huset sammen med boligselskabet FSB og de indtager 1. sal.

Senere på året etablerer Københavns kommune et diabetescenter på 2. sal lige som der også er tilknyttet en socialrådgiver til klinikken.

Et kendt ansigt

Ruth Ertmann er allerede en kendt læge i Tingbjerg, da hun, indtil klinikken på Virkefeltet 17 åbnede, var i lægehuset på Midtfløjene.

Joen Steendahl er til gengæld ny i Tingbjerg og er blevet rigtig glad for området, som giver ham en landsbyfornemmelse.

– Jeg er uddannet i Region Sjælland, hvor man ikke er så mange læger og hvor man kender patienterne. Som færdiguddannet startede jeg på en klinik på Østerbro, hvor man jo bare er en lille tissemyre i et hav af mennesker, siger lægen som bor med sin familie med fire børn i Dyssegård på den anden side af Utterslev Mose.

Det kan være svært for en læge at lære familierne at kende på Østerbro, fordi der er en tendens til, at man flytter mere.

– Så kan man kigge på et blodtryk eller en vægt, men man ved ikke om der eventuelt ligger noget bagved, siger Joen Steendahl som hver tirsdag og torsdag er ene læge på klinikken idet Ruth Ertmann har faste undervisningsdag på Københavns Universitet.

Men det er vigtigt at vide, om en patient med eksempelvis depression har en arbejdsløs ægtefælle eller et barn med skolevægring. Det er faktorer som spiller ind, og som klinikkens socialrådgiver også kan hjælpe med.

En social indsats

På lægeklinikkens gang sidder også en socialrådgiver som Joen Steendahl virkelig ser frem til at samarbejde med. Brønshøj-Husum Avis har tidligere skrevet om forsøget med socialrådgivere i lægeklinikker.

– Det gør en forskel at vedkommende sidder fysisk lidt længere ned ad gangen. Mange mennesker bliver dårligere af at eksempelvis skulle møde op på jobcenteret, som stiller en masse krav. Patienter kan komme til at tale sig mere syge. Men hvis det er her, i et miljø hvor der er velvilje og hvor vi kan sørge for at få dem over de sprækker, som kan være mellem forskellige indsatser, så kan vi gøre en forskel, siger Joen Steendahl.

Undervisere

Et par gange om ugen er Joen Steendahl eneste læge på klinikken pt.

Ruth Ertmann underviser og forsker på Københavns Universitet. Det gør Joen Steendahl også men mere i perioder, hvor en fast vikar dækker hans opgaver.

Derudover vil patienter på klinikken også møde uddannelseslæger – dem som er sekunder fra at være færdiguddannede og kun mangler den sidste eksamen.

– Der er en god energi og man er opdateret på den nyeste viden som underviser, forklarer Joen Steendahl som også har den bagtanke, at hvis han kan få uddannelseslæger til Tingbjerg, kan de få afmystificeret området og se, at der er gode muligheder her også.

Lægeklinikken Virkefeltet 17 er åben for tilgang og holder åbent hus fredag den 19. marts fra 10 til 15 hvor alle kan møde de ansatte og se lokalerne.