Degnemoseløbet 2021 i coronaudgave

Sådan plejer det at se ud – men ikke i år. Foto: Torben Wittchen

Degnemoseløbet skal løbes i 2021 men du skal selv tage tid

Af Erik Fisker

– For øjeblikket er det ikke muligt at gennemføre det traditionsrige løb ved Degnemosen og friluftsscenen på normal vis, men vi synes, at Degnemoseløbet alligevel skal afholdes her i foråret, fortæller Peter Tøttrup fra foreningen Degnemoseløberen.

– Det er svært at opleve glæden ved at løbe sammen ved at deltage i Degnemoseløbet, men der er andre måder at vise sin glæde ved løb. Alle inviteres derfor til at løbe Degnemoseløbet – for dig selv – og efterfølgende dele det med os alle. Deltagelse er gratis og løbet er åbent for alle, fortsætter Peter Tøttrup.

Degnemoseløbet, som er fire runder i Degnemosen (se kort på hjemmesiden) – i tidsrummet fra søndag den 28. marts til og med lørdag den 10. april. Man bestemmer selv, hvornår man vil løbe sine 4 runder.

Man skal selv tag sin tid for løbet og oprette et opslag på Degnemoseløbets side på Facebook (https://www.facebook.com/degnemoseloebet), hvor man skriver sit navn, sin klasse, M-K, -14, 14-18, 19-34, 35-49, 50-59, 60, sin tid og tilføjer billede af sit løbeur og meget gerne en selfie.

Opslaget lægges på Facebooksiden senest lørdag den 10. april kl. 16. Efterfølgende samles alle resultater i en resultatliste sammen med en fotocollage. Det hele vil senere blive offentliggjort på Facebook og Degnemoseløbets hjemmeside (http://degnemoseloeb.dk/).