De mest populære apps til underholdning på Android og iOS

Foto: Billede af Gerd Altmann fra Pixabay

SPONSORERET INDHOLD: Hvilke apps bruger danskerne mest?

Af SPONSORERET INDHOLD

Blandt de mest populære apps i Danmark, skal der både kigges på gratis apps og betalingsapps. De mest populære apps inden for begge kategorier bærer præg af, at danskerne gerne vil være tættere på hinanden, via de digitale muligheder vi har til rådighed.

Blandt nogle af de mest populære apps lige nu, finder vi nemlig Zoom Cloud Meetings, Microsoft Teams, Instagram og TikTok. Det ses også tydeligt, at danskerne bruger meget tid indendøre, når nogle af de mest downloadede apps er Disney+, DRTV, dplay, TV2 Play, Viaplay og Netflix.

Der er også kommet nogle nye stjerner på himlen, som man kan se på Apples årlige liste over de bedste apps til iOS. Her kåres de allerbedste og mest brugbare apps.

Hvorfor er disse apps mest populære?

Når man kigger på hvilke apps, der klarer sig bedst blandt forbrugerne, så bør man også kigge på hvordan kulturen er omkring det. Vi danskere er meget glade for at dele billeder og fortælle om vores liv via de sociale medier.

Det er generelt for de fleste dele af verden, at man har taget de sociale medier til sig og de er blevet til en stor del af de flestes hverdag. Fordelen ved, at man kan holde sig opdateret på hinandens liv, giver danskerne lyst til at downloade alle de apps, der gør dette nemmere.

Der er selvfølgelig også nogle apps man bør holde sig fra. Det siger sig selv, at ikke alle apps kan være lige brugbare og effektive, men man bestemmer jo heldigvis helt selv hvilke apps der skal gemmes på ens smartphone eller tablet.

Hvilke apps kan gøre dagligdagen nemmere?

Hvilke apps er så de bedste til at gøre din hverdag nemmere? Det kan selvfølgelig variere, alt efter hvilken type du er og hvad dine interesser er. Men apps som gør de kedelige madindkøb nemmere, er generelt ret populære i Danmark.

Der findes også mange apps indenfor dagligvarehandel, som tilbyder gode fordele ved download af deres app. Appen føtex +befinder sig på nuværende tidspunkt på 10. pladsen over de mest downloadede apps til iPhone i Danmark.

Du finder også apps, der tilbyder dig ekstra indtjening, som for eksempel hos et online casino, hvor der reklameres med, at du kan vinde store gevinster. Det er dog ikke garanteret at man vinder, og det kan være farligt at give sig i kast med.

De mest populære apps

De mest populære apps i Danmark lige nu, skal altså findes indenfor kategorierne: Sociale medier, shopping apps, og diverse TV eller streaming tjenester. På listen findes selvfølgelig også spil, men de figurerer altså lige nu ikke højest på listen.

Det spændende ved app universet er, at vi aldrig ved hvad der bliver det næste store hit. Måske der til næste år kommer en ny app, der fejer benene væk under os alle. Udviklerne kæmper i hvert fald fortsat om at blive dem der giver os årets app!