Coronasmitte: Har du fået en sms om test?

Igen er der testcenter i Tingbjerg Pensionistcenter på Ruten 20. Arkivfoto

Corona Alle borgere i Tingbjerg Sogn har kl 13 i dag modtaget en sms om pop-up testcenter i Tingbjerg fordi smittetallet er steget. Sundhedsborgmesteren håber at få incidenstallet hurtigt under kontrol igen

Af Gitte Ganderup

I dag har kommunen sendt sms ud på dansk og engelsk til alle borgere i Tingbjerg Sogn, om at der igen er åbnet testcenter i Tingbjerg Pensionistcenter. Der er nemlig konstateret et højt og stigende smittetryk i Tingbjerg sogn. Faktisk er incidenstallet fordoblet inden for den sidste uge, oplyser Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF)

Det er ikke længe siden at Styrelsen for Patientsikkerhed begyndte at opgøre på sogne-niveau og nu har de kontaktet Københavns Kommune fordi incidenstallet er på 450.

Incidenstal måles pr 100.000 indbyggere men da der blot bor op 6.471 borgere i Tingbjerg Sogn ifølge sogn.dk, er det ikke mange borgere som faktisk er smittede i dag torsdag.

– Vi overvåger løbende hele byen og ser på hvordan smitten er. For at vi ikke skal se en gentagelse af smittetallet fra december, har vi i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed sat gang i dette arbejde for at få inddæmmet smitten, siger borgmesteren til Brønshøj-Husum Avis.

I dette konkrete tilfælde har man vurderet, at et incidenstal på 450 er nok til at man sætter gang i intensiveret smitteopsporing, som det hedder.

– Hvis det eksempelvis var i et villakvarter hvor der er mere luft mellem boligerne, havde man nok kunnet vente lidt, men sådan er det ikke i Tingbjerg, forklarer Sisse Marie Welling.

Åbner pop-up testcenter

Kommunen åbner sammen med regionen et pop op-testcenter i Tingbjerg Pensionistcenter, Ruten 20, i dag kl. 14.00 og den næste lille uges tid. Det er PCR-test med podning i halsen og det er ikke nødvendigt at bestille tid.

Åbningstiden er alle dage fra 14-20. Pop op testcenteret har foreløbigt sidste åbningsdag den 24. marts

Opsøger borgere

Derudover iværksætter kommunen en række informationstiltag i samarbejde med helhedsplanen og annoncerer på de sociale medier målrettet beboere i området for at få budskabet om at blive testet ud til alle.

Et yderligere tiltag er det som kaldes intensiveret smitteopsporing. Det betyder, at kommunens medarbejdere besøger smittede borgere for aktivt at bryde smittekæder og informere om mulighed for isolationsophold.

– I Tingbjerg har man været rigtig dygtig til at lade sig teste tidligere og det har været imponerende som Sundhedsborgmester at se, hvordan folk har stillet sig i lange køer for at blive teste, som vi så i Nordvest. Jeg håber at vi kan hjælpes af med smitten at få smitten under kontrol igen. Ikke mindst fordi vi er rigtig mange københavnere som gerne vil have åbnet byen mere op, siger borgmesteren.

Der er pt. ikke meldinger om skolelukninger eller lukning af andre institutioner. Der har været enkelte tilfælde af smitte på skoler og daginstitutioner, men det bliver håndteret som sædvanligt.

Styrelsen for Patientsikkerhed har informeret om, at der så vidt vides ikke er tale om særlige smitsomme virus-varianter.