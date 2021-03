Bydelspuljen er uddelt: Her er dem som fik

støtte Lokaludvalget for Brønshøj-Husum har på sit møde den 25. februar uddelt økonomisk støtte til projekter, der har til formål at skabe netværk, dialog og liv i bydelen. De støttede projekter er:

Af Erik Fisker

• Halloween i Brønshøj fra Kulturhuset Pilegården: 33.400 kr.

• Tingbjerg Challenge 2021 fra Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse: 33.200 kr.

• Hang Out! Bellahøj fra Metropolis – Københavns Internationale Teater: 70.000 kr.

• Cirkus Vanløse 2021 fra Foreningen Cirkusskolen i Vanløse: 20.000 kr.

• Tingbjerg Challenge – EM 2020 – nu i 2021! fra Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus: 25.000 kr.

• Brønshøj Sangskriver Festival 2021 fra Erik Stig Andersen: 25.000 kr.

• Danmarks Internationale Gadeteaterfestival til Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Nørrebro fra Teatergruppen Batida: 30.000 kr.

Der blev på mødet i Lokaludvalget givet afslag på en række ansøgninger, bl.a. en ansøgning fra gymnastikforeningen Krumspring, der havde søgt om tilskud på 45.000 kr. til at afholde forårsopvisning i en større hal. Foreningen har 18 hold fordelt på Husum Skole, Tingbjerg Skole og EnergiCenter Voldparken, svarende til 260 familier. Lokaludvalgets begrundelse for afslaget er, at projektet samlet set vurderes at have en for snæver målgruppe og ikke er tilstrækkeligt netværksdannende på tværs af bydelen.

På marts-mødet i Lokaludvalget blev der behandlet ansøgninger på samlet 519.889 kr. – og der blev bevilget 259.600 kr.

Har man selv en god idé til et projekt, kan man sende en ansøgning til lokaludvalget. Den næste ansøgningsfrist er 26. april, hvor der kan søges midler til aktiviteter i 2021.

Det anbefales, at kontakte Lokaludvalgets sekretariat inden der indsendes en ansøgning. De kan hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan man sender en ansøgning, og rådgive om projektet passer til Bydelspuljens formål. Ring til Marie Holm-Andersen på 24990213 eller send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.