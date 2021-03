Beskyt vandhullet

I en tid hvor de grønne områder i vores bydel (og i hele København)! er sat under pres, er det så meget desto vigtigere at passe på de små oaser vi allerede har. Tag eks. det lille fine vandhul på hjørnet af Krabbesholmvej og Brønshøjvej, - centralt beliggende lige bag ved det kommende nye Brønshøj kulturhus.

Af Uffe Esben Pedersen, Bækkeskovvej 88, Brh.

Den lille sø som ellers blev beskåret for vildtvoksende siv af miljøforvaltningen i efteråret,- er allerede nu fyldt med plasticaffald, emballage og andet affald, som både efterlades af ubetænksomme forbipasserende, men også bare blæser ned i den lille forsænkede sø, der lige nu mest minder om en losseplads. Trist at iagttage med tanke på hvilket dyreliv som faktisk udfolder sig her – særligt i løbet af sommerhalvåret.

Kunne man evt. placere en lille tavle med navn og billede af de dyr, der benytter biotopen (bla. blishøns, frøen, snogen og div. småfugle…) og derved oplyse om stedets værdi – også for de forbipasserende borgere? Var det måske en ide at lave et lavt stolpehegn på vestsiden af søen (ud mod Krabbesholmvej) og derved forhindre at alskens plastikaffald bare blæser direkte ned i vandhullet?

Den kommunale forvaltning er ellers i færd med at ”forskønne” området omkring det lille torv,- men selve søen er ved at drukne i skidt og skrald.