Gårdkoncert med Jazzdrengene ved Utterslevhuse lokkede beboerne ud på altanerne. Foto: Line Falk Tranberg

Der er gået helt i kuk kuk i den i Husum. Lokale aktører har fundet på en måde at skabe liv i kvarteret og i hjemmene - samtidig med at corona-restriktionerne overholdes

Af Erik Fisker

Det hele startede med en aflyst FerieCamp og en masse skuffede børn, som ikke kunne komme til sjove aktiviteter, som de plejer i ferieugerne. Det gik gruppen af samarbejdspartnere, som normalt afvikler FerieCamps og andre aktiviteter i Husum på, så de gik sammen om et nyt coronasikkert koncept – nemlig KUK KUK i kvarteret, som tilbyder børn og unge i Brønshøj, Husum og Tingbjerg alt lige fra gårdkoncerter, bagekonkurrencer og kreaworkshops.

– Vi vil med KUK KUK i kvarteret gerne bidrage til bedre trivsel, give folk håb og en følelse af ikke at være alene i en tid, hvor det meste er aflyst pga. corona, udtaler Julie Ulrikke Dyrby Aarø-Hansen, projektleder fra EnergiCenter Voldparken og én af aktørerne bag.

Et link mellem den digitale og fysiske verden

Alle de mange aktivitetstilbud som beboerne inviteres til at deltage i derhjemme eller på afstand er samlet på facebooksiden KUK KUK i kvarteret. Blandt andet gårdkoncerter hvor beboerne kan nyde musikken fra deres vinduer og altaner. Koncerterne livestreames via facebooksiden, så alle kan se med hjemme fra egne stuer. Hver torsdag kl. 16 står en ny og ofte lokal musiker klar til at give beboerne en god oplevelse.

– Det er da så hyggeligt, at de kommer herud og spiller noget live musik i den her tid. Det savner vi, fortalte Khalida, beboer i Tingbjerg, som sammen med sin datter nød musikken til sidste torsdagskoncert.

– KUK KUK i kvarteret er mere end bare en facebookside, det er en indsats som skaber liv både i gårdrummene og hjemme i stuerne og i opgangene. Vi supplerer det digitale med noget i den virkelige verden. Vi har fået så mange positive tilkendegivelser fra altanerne. En kvinde råbte fra hendes altan forleden, at hun lige havde fået at vide, at hendes datter var smittet med corona og vi havde lige reddet deres dag med livemusikken, fortæller Julie Ulrikke Dyrby Aarø-Hansen.

Fællesskab og foreningsliv

Gruppen bag KUK KUK i kvarteret har også allieret sig med lokale foreninger, som blandt andet bidrager med onlinekonkurrencer og onlinetræning, som fx online håndbold-træning (hjemme i stuen) med IF Stadion eller gårdopvisning med MGP-dans med DUI -Leg og virke. Et underliggende ønske fra aktørerne bag er også, at få flere børn og unge ind i positive fællesskaber i foreningslivet.

– Vi vil rigtig gerne have ideer til, hvor vi skal give gårdkoncert henne. Man kan skrive til os på Facebook, hvis man gerne vil høre livemusik fra ens eget vindue. Og sidder der en performer/spilledame/mand i lokalområdet, som har lyst til at give en gårdkoncert, så vil vi også rigtig gerne i dialog, lyder opfordringen til sidst fra Julie Ulrikke Dyrby Aarø-Hansen.

Samarbejdspartnere: EnergiCenter Voldparken, den boligsociale helhedsplan Husum for Alle, Ressourcegården, Ny start, Husum Bibliotek, den boligsociale helhedsplan Tingbjerg- Utterslevhuse og Idrætsprojektet.

Torsdagskoncerter er støttet af Tingbjerg-Husum Partnerskab og Kultur- og fritidsforvaltningen.