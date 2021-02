Ugens biblioteksanbefaling

Surdej og strikning!

Af Erik Fisker

Biblioteket har det meste – også når der er lukket. eReolen er bibliotekernes tilbud af danske e-bøger og netlydbøger, skøn- og faglitteratur til både børn og voksne. eReolen indeholder over har 47.000 e-bøger, 17.500 lydbøger og 700 podcasts fra en række danske forlag.

Der er både skønlitteratur og faglitteratur, titler for børn og titler for voksne. Bøgerne lånes en måned og udløber automatisk – ingen risiko for at aflevere for sent.

Københavnere kan låne 5 lydbøger og 5 e-bøger om måneden. Enkelte titler, ofte de nyeste, vil skulle reserveres.