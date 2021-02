Sven Togsverd er død

Natten til torsdag i sidste uge gik Sven Togsverd, direktør for Dansk Avistryk, pludseligt bort. Han blev 73 år og var med til at starte Dansk Avistryk, der skulle blive hans livsværk, og hvor han fortsat var direktør.

Af Redaktionen

Sven Togsverd stod for innovation i en ellers traditionsbunden branche, hvilket han blev respekteret for i trykbranchen i hele Europa. Blandt andet var Dansk Avistryk først i Danmark til at trykke i fire farver, Dansk Avistryk kunne levere den mindre udgave af Metro-Express og mange andre innovationer indenfor trykverdenen kom fra Sven Togsverd.

Sven Togsverd ejede også en række lokale ugeaviser Folkebladet for Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, Ballerup Bladet, Brønshøj-Husum Avis og Gladsaxe Bladet samt var hovedaktionær i Rødovre Lokal Nyt. Disse blade ledes af Sven Togsverds enke, Mette Hviid Togsverd. Da muligheden bød sig, blev han også medejer af Fagbladsgruppen, i dag FBG Medier.

Som chef var Sven Togsverd et favnende og et farverigt menneske. For hans medarbejdere var der ikke langt til chefen, der for eksempel deltog i firmaets bowling-turneringer på lige fod med alle andre medarbejdere. Han skabte god stemning på arbejdspladsen og var en inspiration for medarbejderne. Han var hurtig i replikken og i handling, og han var utroligt hurtig og dygtig til at gennemskue tal og regnskaber.

Hans indsats var til stadighed præget at overblik, initiativ og loyalitet både over for virksomhederne, personalet og forretningsforbindelserne.

Privat var Sven Togsverd glad for at opleve ting, uanset om det var en tur i biografen eller operaen. Selvom dåbsattesten sagde noget andet, var Sven Togsverd til det sidste et ungdommeligt og livsglad menneske. Dansk Avistryks lokaler bærer også tydeligt præg af Sven Togsverds store passion for kunst, hvor der både er masser af malerier og skulpturer udstillet. Han var glad for at rejse og for at spille bridge. For sin familie var han den hyggelige legeonkel, der kunne pjatte med børnene.

Sven efterlader sig sin kone Mette Hviid Togsverd og søn Mads Crone Togsverd og familier.

Æret være hans minde.