Skulpturelle overvejelser

Der er en lokal glæde ved at skabe skulpturer

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, Brh.

Vinterkreativiteten kaldte på varme følelser – denne februardag.

På bydelens store som små vandhuller blev der skøjtet i elegante piruetter. I vores mange grønne områder blev der kælket og bygget sneskulpturer. Et sted stod en pige på 11 år og arbejdede på en 1½ m høj iglo. Da jeg spurgte hendes far, om der kunne overnattes i denne skulptur, var svaret omgående: Jeg er med – jeg kommer med varm kakao.

Stedernes mange snemænd overbeviste mig om den lokale glæde ved at skabe skulpturer. Måske Brønshøj også på andre årstider – kan være med til at fremme en gadeplans skulpturglæde. Vi har mange torve at gøre godt med!

Glædelige skulptur hilsener.