Selma Svensson er død

En af bydelens ildsjæle døde den 29. januar. Selma Svensson fra Bellahøj blev 89 år, og hun har i utallige år gjort en stor og engageret frivillig indsats for ikke mindst pensionisterne i Brønshøj-Husum.

Af Erik Fisker

Samtidig har Selma Svensson været et solidt og flittigt medlem af den lokale socialdemokratiske vælgerforening, hvor hun deltog aktivt, siden hun i 1972 flyttede ind på Bellahøj med sin mand, Bent Svensson, der døde i 1998.

Selma Svensson er uddannet damefrisør, men besluttede at blive ”hjemmegående husmor”, da hun fik børn i midten af 1950-erne.

Gennem mere end 25 år var hun formand for det Fællesrådet for Omsorgsarbejdet for Brønshøj, Husum og Utterslev, som var etableret i et fællesskab mellem blandt andet en række lokale partiforeninger fra forskellige politiske partier.

Formålet var at afholde en lang række aktiviteter, kurser, klubber, undervisning samt udflugter og rejser for bydelens pensionister og efterlønsmodtagere. Utallige ældre i bydelen har haft glæde og udbytte af Fællesrådets mange aktiviteter, som Selma Svensson styrede med en kærlig – men fast hånd. Hun var ikke bange for at sige sin mening eller lægge pres på sine politiske kontakter, ikke for hendes egen skyld, men af hensyn til mulighederne for at give de ældre medborgere tilbud om oplevelser og samvær.

Bisættelsen finder sted fredag den 5. februar, kl. 11 fra Brønshøj Kirke for indbudte.

Æret være hendes minde.

