Politiet sigter 15 for overtrædelse af forsamlingsforbud

I en nærmere udefineret spilleklub i Brønshøj var 15 personer i går forsamlet. Det er en overtrædelse af forsamlingsforbuddet og de er alle sigtet

Af Gitte Ganderup

Forsamlingsforbuddet betyder at man højst må være fem personer sammen. Det gælder også lokaler, som ikke er privat ejede. Og derfor dukkede Københavns Politi op ved en forsamling i går tirsdag den 16. februar efter en anmeldelse.

– Vi fik i aftes en anmeldelse om, at en større gruppe var samlet i en spilleklub i Brønshøj, og da vores patruljer kom frem, mødte de 15 personer på stedet. De blev derfor alle sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet, skriver Københavns Politi i en mail til Brønshøj-Husum Avis.

Med de nuværende restriktioner er det som udgangspunkt ikke tilladt at mødes mere end 5 personer i det offentlige rum. Det gælder også lokaler, som ikke er privat ejede. Et overblik over de gældende restriktioner findes på www.coronasmitte.dk

Samme aften og nat blev i alt 40 personer sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. I Øresundsparken var en gruppe unge samlet til fest, her blev 25 sigtet. Inden da havde en patrulje været i Brønshøj for at lukke en spilleklub, hvor 15 personer blev sigtet.