Opråb om glatte veje

Det kan umuligt komme bag på kommunen og andre hver vinter at der skal saltes og ryddes sne

Af Regina Brocks, Frederikssundsvej 188, Brh.

Til Københavns kommune, til alle villaejere og medejere af private veje, og alle andre der har ansvar for at rydde sne, salte fortove og villaveje.

Det er alt alt for dårligt, at man ikke tager ansvar og går ud i god tid for at salte, når der bliver sagt i nyhederne aftenen før, at der kommer minus grader og risiko for glatte fortove og veje.

Jeg kører dagligt på Korsager Allé, som eftersigende er en privat vej og som bliver til en skøjtebane i disse dage. Og mange andre villaveje. Hvem har ansvaret for og salte vejene og hvorfor gør man det ikke? Venter man på at der er nogen der falder og brækker arme og ben!

På en måde skal vi måske være glade for at børnene har hjemmeundervisning disse dage med sne og frost, ellers tror jeg helt sikkert, der havde været kaos mange steder på skadestuerne. Der er borgere der skal have hjemmehjælp.

Hellere salte en gang for meget end en gang for lidt.

Der er vitterlig behov for en gevaldig opstramning på dette område. Det kan umuligt komme bag på kommunen og andre hver vinter at der skal saltes og ryddes sne.