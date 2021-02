Nyt Seniorbofællesskab bygges i Tingbjerg

Forperson for Mosefundet, Elsebeth Thorlak. Privatfoto

Mosefund Om 2 år vil ca. 35 seniorer flytte ind i en helt ny ejendom i Tingbjerg på hjørnet af Ruten og Langhusvej

Af Erik Fisker

Bag projektet står Innovater og den lokale forening Mosefundet, hvis formål er at oprette bofællesskaber for folk over 55 år i bl.a. Brønshøj-Husum, og de vil flytte ind i et seniorbofællesskab, der fra starten er tænkt og udformet til fælleskabet.

Formanden for Mosefundet Elsebeth Thorlak fortæller, at der er et meget frugtbart samarbejde med Innovator og spændende at være med til at realisere projektet. – Jeg synes, de har været meget lydhøre overfor vores ønsker. Det har hele tiden været en balance mellem det private og det fælles, hvor meget skal bruges til hvad, men jeg synes det ser fornuftigt ud, siger Elsebeth Thorlak.

Ejendommen består af 25 lejligheder med køkken, bad og altan. Derudover er der en række fællesarealer, så som køkken, spisestue, flere fælles opholdsrum, overdækkede svalegange, værksteder og tagterrasse.

Flemming Borella, medlem af bestyrelsen siger, at medlemmerne af Mosefundet glæder sig til at flytte til Tingbjerg. Selvom flere har huse og villaer her i bydelen, er det at bo sammen med andre og på mindre plads, det der trækker. Samtidig ligger Tingbjerg tæt på grønne områder.

Medlemskab i Mosefundet

Alle, der flytter ind skal være medlemmer af Mosefundet og tilslutte sig foreningens vision og vedtægter. Det betyder, at man skal ”ville” det fælles så som fællesspisning en gang om ugen, indretning og brug af andre fælleslokaler og tagterrasse. Samtidig vil der være respekt for det private og behovet for at trække sig tilbage til sin egen lejlighed. Der bliver tale om lejeboliger.

Det er nu, der vil være mulighed for at få indflydelse, evt. flytte med og deltage i et aktivt fællesskab. Flere oplysninger fås ved at skrive til info@mosefundet.dk.

Initiativet til etablering af seniorbofællesskaber blev taget af Brønshøj-Husum Lokaludvalg i 2015, og Foreningen Mosefundet blev dannet på en stiftende generalforsamling i 2017.

Foreningen skal være en samarbejdspart til kommunen og boligorganisationerne i arbejdet med at få etableret almene og private seniorbofællesskaber i bydelen.