Nye initiativer skal sikre mosen

Også fuglene i og omkring Utterslev Mose kan se frem til et bedre miljø. Her mødes en gås, duer, gråænder, måger samt en fiskehejre. Foto: Kaj Bonne

Utterslev Mose skal bringes i en god, stabil økologisk tilstand inden 2027

Af Erik Fisker

Utterslev Mose skal bringes i en god, stabil økologisk tilstand inden 2027.

Det er målet for politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus, der i sidste uge besluttede at igangsætte fire initiativer for at sikre en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i Utterslev Mose.

For det første skal der ske en kraftig reduktion af overløb med spildevand – samt en opfordring til Gladsaxe Kommune om at udledningerne til både mosen og Fæstningskanalen reduceres hurtigst muligt.

Endvidere ønsker politikerne en fortsat optagning af sediment fra Fæstningskanalen (der leder vand ud i mosen), samt undersøgelse af mulighederne for at fjerne forurenet sediment fra selve mosen.

Endelig er det planen, at forbedre gennemstrømningen af renset vand skal kunne opfylde miljømålsætningen og stabilisere miljøtilstanden i både Utterslev Mose og Fæstningskanalen.