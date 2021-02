Movia åbner for cykler i alle almindelige busser

Et nyt forsøg skal starte i busserne, så snart restriktionerne tillader det

Af Erik Fisker

Movias bestyrelse har besluttet at sætte et 2-årigt forsøg i gang, hvor man kan tage cyklen med i alle Movias almindelige busser. Forsøget starter lige så snart myndighedernes restriktioner i den kollektive transport gør det muligt. Der er kun to undtagelser: man må ikke tage cyklen med i myldretiden, og man må ikke tage cyklen med natten til lørdag og søndag. Det skal sikre, at der ikke bliver for store udfordringer med pladsen. Inden man stiger på bussen med sin cykel, skal billet købes på appen DOT. Pris 14 kr. for 8 zoner. Der er plads til to cykler, to barnevogne eller kørestole i Movias busser.