Man skal stadig kunne have bil i Brønshøj

København skal være en forgangsby mener denne debattør, som samtidigt ikke vil gøre hverdagen mere besværlig

Af Laura Rosenvinge, borgerrepræsentant (S)

Mit parti vedtog i weekend et valgprogram. Et program, der understreger, at der skal ske en udvikling af hele byen. Men det er samtidig et program, der har ambitioner om, at København skal være en forgangsby i klimakampen. En by, som skal vise, at hvis vi vil have en verden fremover, skal vi ændre vores vaner nu.

Selvfølgelig er jeg enig i, vi skal gøre noget for at bekæmpe klimaforandringerne, men jeg ønsker ikke, at gøre hverdagen mere vanskelig for vores borgere af den grund.

For det ikke skal ske, er man i vores bydel nødt til stadig at kunne have bil, og et sted man kan parkere den, da man i mange år har nedprioriteret at lave ordentlig kollektiv transport i Brønshøj-Husum. Man kan ikke forvente, at vi skal ændre vores vaner, hvis man ikke vil ændre vores muligheder. Det skal være muligt at have et fungerende familieliv i Brønshøj-Husum.