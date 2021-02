Kommentar til ’Regnskabs godkendelseskrigen’ mellem beboere og KAB

Dybest set kan jeg som beboer i fsb Bellahøj være lidt ligeglad med den krig der i årevis har været mellem afdelingsbestyrelsen i SAB I&II Bellahøj og administrationen i KAB, og som vi der er læsere af Brønshøj- Husum Avis i gennem nu mange år er blevet vidner til.

Af Frank Bentin, Ved Bellahøj Nord 12, Brh.

Som udenforstående undres jeg over, at den kan blive ved, at der endda har været retssag parterne imellem – men mest af alt, så forbavses jeg over at der ikke er udsigt til, at denne udmattelseskrig nogen sinde vil ende – og skulle den ende, vil der næppe være en vinder. Alle er tabere uanset hvad.

Egentlig burde jeg ikke ’blande mig’ i ”deres krig” – men når jeg læser det svar som kommunikationschef Anette Hertz fra KAB skriver i sidste Brønshøj-Husum Avis, så forstår jeg godt at krigen fortsætter – for hun svarer ikke/eller svarer uden om på i hvert fald spørgsmålet omkring de mange skimmelsvampsager, der har været i Bellahøj SAB I&II.

I artiklen fra 15. januar nævnes det, at der er mange skimmelsager i afdelingen. Det som afdelingsbestyrelsen er kritisk overfor er, at økonomien her til er løbet ”løbsk”, og at det skyldes en ”uforsvarlig drift”.

Men i det svar som kommunikationschefen, skriver i Brønshøj Husum Avis 27. januar 2021 er et ”ikke svar”! Hun skriver blot det som ’alle’ allerede ved, nemlig, at højhusene er opført i 50’erner, og at ”… datidens byggeskik …” blandt andet betyder mange kuldebroer, som desværre giver risiko for skimmelsvamp i boligerne. Anette Hertz svarer således ikke på afdelingsbestyrelsens kritik af de udgifter der har været afholdt i forbindelse med udbedringerne af de mange skimmelsvampsager, men afslutter denne del af hendes ’ikke svar’ med at pointere, at vi her på Bellahøj står overfor en omfattende renovering.

Som nævnt var og er dette ikke min krig – ikke desto mindre så er dette læserbrev vel en slags partsstøtte til afdelingsbestyrelsen i SAB I&II.

Men det er samtidig en stærk opfordring til at begge parter om, at I måske holder jeres budget- og regnskabskrig indenfor egne rækker. Der kommer sjældent noget godt ud af at udstille sit beskidte vasketøj offentligt.