København opsporer nu selv smittede borgere

Københavns Kommune er nu selv gået i gang med at hjælpe og vejlede borgere, som bliver testet positive med COVID-19. Blandt andet besøger kommunens medarbejdere de borgere, der ikke tager telefonen

Af Erik Fisker

Brydning er smittekæder er helt afgørende for at holde smitten i byen nede. Og statens smitteopsporing har bedt kommunerne om assistance. Indtil for nyligt, har det været Styrelsen for Patientsikkerhed, som har ringet op til smittede borgere for at vejlede om isolation og om at orientere nære kontakter. Men styrelsen får ikke altid hul igennem til den smittede, så nu har Københavns Kommune overtaget en del af smitteopsporingen og vil fremover følge op, når styrelsen ringer forgæves til københavnerne.

– Hvis vi skal have bugt med smitten, så er det meget vigtigt, at de smittede isolerer sig hurtigt. Og at de straks tager kontakt til dem, de kan have smittet, så smittekæden brydes. For at sikre hurtig kontakt til de smittede, har vi nu overtaget en del af opgaverne med opsporing i vores by, så de smittede københavnere får den hjælp og vejledning, de har behov for, siger sundheds- og omsorgsborgmester i København, Sisse Marie Welling.

Kommunen ringer på døren

I første omgang vil kommunen ligesom styrelsen kontakte den smittede borger ved at ringe. Bliver telefonen stadig ikke taget, vil medarbejdere fra kommunen køre ud og ringe på døren.

Smitteopsporingen i Københavns Kommune er forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i et bredt samarbejde med Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

– Vi løfter denne opgave samlet som kommune, og mange forvaltninger har budt ind. Vi kan ikke risikere, at en telefon, der er løbet tør for strøm eller måske er gået i stykker gør, at borgeren ikke bliver kontaktet. Eller at man ikke får en grundig vejledning i, hvordan man som smittet skal forholde sig. Vi vil gå langt for at hjælpe københavnerne, og hvis der skal stemmes dørklokker, så gør vi det, siger Sisse Marie Welling.

Københavns Kommune er begyndt på smitteopsporingen i sidste uge. På den første dag lykkedes det kommunen at få kontakt til 70 ud af 90 borgere, som styrelsen ikke havde fået fat i. Og arbejdet fortsætter.