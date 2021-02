Kære Beskæftigelsesborgmester, 6 % fejl er også for meget

jeg er ikke beroliget af at det kun er i 6% af sagerne der er fejl

Af Astrid Aller, medlem af Borgerrepræsentation for SF

For et stykke tid siden, havde jeg et indlæg her i avisen om at hjemløse har fået frataget deres kontanthjælp, fordi de ikke kunne dokumentere, at de havde boet i Danmark de sidste mange år.

Jeg krævede i indlægget, at vores udsatte medborgere skulle have en ordentlig behandling, og at sagerne skulle genbehandles så de kunne få den korrekte ydelse.

Det har fået Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard til her i avisen, at ”berolige” os alle med, at det kun er i 6 % af sagerne, at borgere har fået lavere ydelse på grund af den praksis.

Jeg ved ikke med de øvrige læsere, men jeg er ikke specielt beroliget af det faktum, at vores praksis i 6 % af de sager der har været gennemgået, har betydet, at nogle af de svageste mennesker i vores samfund uretmæssigt har fået frataget ydelser for tusindvis af kroner hver måned. Vi skal huske, at statistikken gemmer på mennesker af kød og blod, der i forvejen må siges at have alt for lidt.

Derfor er jeg glad for, at SF pressede på for at alle sagerne blev gennemgået, så fejlen blev rettet hurtigst muligt.