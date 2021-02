KAB.’s udtalelse om serviceniveau

Service er ikke noget jeg som beboer kender noget til

Af Jonna Bergsbo, Ved Bellahøj Syd 30 B, Brh.

Jeg har læst udtalelsen fra Anette Hertz KAB/SAB i Brønshøj-Husum Avis, vedr. regnskab for Bellahøj 1 og 2 og service, og har denne kommentar:

Service er ikke noget jeg som beboer kender noget til. Tiderne er forandrede siden 1964, hvor min mand og jeg flyttede ind her. Og efter at ejendomskontoret er flyttet, sejler det hele.

Jeg har igennem de sidste år, gjort kontoret opmærksom på, at lyset på vaskeriet er tændt hele natten. Jeg kan se vaskeriet fra mine vinduer.

Svaret fra KAB er: ”Vi kigger på det”….. og der sker ikke mere.

Jeg har i flere år gjort opmærksom på, at store plastiksække hænger i et træ, der hvor de grimme containere står her i nr. 30. De ses ikke når der er blade på træet, men nu ses de igen.

Svaret fra KAB er: ”Vi kigger på det”….. og der sker ikke mere.

I flere år har jeg også gjort opmærksom på, at der er et stort hul i facaden under mit køkkenvindue, har sendt billeder osv. Igen… vi kigger på det eller sender beskeden videre. Intet er sket, hullet er bare blevet større, og på naboblokken er der også store huller.

Jeg kunne blive ved, så udtalelsen fra Anette Hertz med, at der bliver gjort det yderste for at give god service og holde øje med økonomien, kan da kun være god tale i hendes arbejdsgiveres ører. Ikke beboernes.