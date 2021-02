Onsdag den 17. februar 2021 er listen over søer godkendt til skøjteløb i Københavns Kommune opdateret. Nu er ingen søer længere godkendte .

– Regn og plusgrader betyder, at isen på byens søer ikke længere er sikker at gå ud på. Derfor tager vi i dag alle de blå skilte med ’Færdsel på isen tilladt’ ned.

Vi opfordrer til, at du bliver på land, og vi minder om, at det er både farligt og ulovligt at gå ud på isen, skriver Københavns Kommune på deres facebookside