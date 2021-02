Isen er farlig at gå på

Foto: Is på søerne - Foto: Ursula Bach

Isen på søer og åer er langt fra tyk nok til at gå på, advarer Københavns Kommune. Isens tykkelse måles flere gange om ugen, og kommunen lover, at der bliver sat skilte op, så snart isen er tyk nok til at færdes på

Af Erik Fisker

Smuk og fristende, men livsfarlig. Sådan kan isen på søer og åer beskrives. For selvom temperaturerne efterhånden har ligget under frysepunktet i flere dage, så er isen på søer og åer endnu ikke tyk nok til, at den er sikker at gå på. Derfor opfordrer Københavns Kommune alle til at blive på land, til de blå skilte med ”Færdsel på isen er tilladt” er sat op.

– Vi ved godt, at det kan virke enormt fristende at gå ud på isen, men det er ikke for sjov, at vi beder folk om at lade være. Der skal så lidt til, før vi risikerer en livsfarlig situation, og derfor håber jeg virkelig, at borgerne lytter og tager det alvorligt, når vi siger, at man skal blive på land, siger Jakob Hjuler Tamsmark, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

I de senere uger har der flere gange floreret både billeder og videoer af vovemodige børn og voksne, der ikke har kunnet modstå fristelsen om at gå ud på isen. Det til trods for, at det både er livsfarligt og ulovligt.

Københavns Kommune oplyser, at man måler isens tykkelse tre gange om ugen. Hvornår isen er tyk nok til, at kommunen sætter skilte op og åbner for færdsel, afhænger af flere lokale forhold, men tommelfingerreglen er, at isen skal være mindst 16 centimer tyk.

Aldrig Degnemosen

– Hvis prognoserne holder, og vi får så meget frost, som der er lagt op til, så kan vi måske åbne isen i løbet af næste uge, siger Jakob Hjuler Tamsmark og understreger, at det faktisk ikke er alle søer, der bliver åbnet for færdsel – uanset hvor mange frostgrader vi får.

– Der er en del steder – fx Degnemosen på Bellahøj – som vi aldrig åbner op for. Det skyldes blandt andet, at der er siv og anden bevoksning i søen, som svækker isen, ligesom der kan være understrømme, som gør, at isen er for svag til at bære, selvom den i teorien er tyk nok.

På Københavns Kommune hjemmeside kan man løbende holde sig orienteret om, hvorvidt isen er sikker. Hjemmesiden opdateres dagligt: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_is/iframe.php

Der kan åbnes for færdsel på isen:

• når den er 16-18 cm tyk (afhængig af lokale forhold).

• når der ikke er luft under isen (lysere områder større end 50×50 cm).

• når der ikke findes områder med siv, da siv og andre planter svækker isens styrke

• når der er opsat blå isskilte.