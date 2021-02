Hver anden dansker rammes

Mange udsættes hver dag for de it-kriminelles angreb

Af Erik Fisker

Omkring hver anden dansker har i løbet af de seneste to år været offer for en eller anden form for angreb fra it-kriminelle. Det viser en undersøgelse blandt 2.000 danskere, som Userneeds har lavet for Ingeniørforeningen, IDA.

Phishing, der er forsøg på at franarre brugernavne, adgangskoder eller andre personlige oplysninger, og falske konkurrencer, der opsnapper personlige oplysninger, topper listen over, hvor danskerne bliver ramt. I omegnen af hver tredje har været udsat for disse typer af it-kriminalitet.

IDAs ekspert i it-sikkerhed Jørn Guldberg mener, at det er blevet sværere at gennemskue it-svindlerne, da de er blevet bedre og bedre til at producere mails og sms’er, der ser meget troværdige ud. Desuden er svindlerne blevet gode til at time deres kriminalitet. Eksempelvis når Skattestyrelsen snart frigiver årsopgørelsen, når anden portion af feriepengene snart bliver udbetalt eller i de perioder, hvor nethandlen typisk er meget stor.

”Mit digitale selvforsvar”

– De kriminelle benytter både mails og sms’er. Tidligere så langt de fleste nærmest ubehjælpelige ud, men flere og flere er nu på korrekt dansk, med flotte logoer og ser meget troværdige ud, så de kan være svære at gennemskue, ikke mindst hvis man bliver fanget på det forkerte ben, siger Jørn Guldberg..

Han understreger, at det altid er en god idé at forholde sig skeptisk til mails eller sms’er, der lover guld og grønne skove. Den samme almindelige skepsis gælder for konkurrencer, hvor man risikerer at ende op med utallige spammails og opkald, der aldrig stopper.

– Man skal være varsom med at åbne mails, man ikke har tiltro til. Kommer man uforvarende til at trykke på et link, risikerer man at downloade en virus, der kan låse computeren. Ransomeware medfører, at de kriminelle kræver penge for at låse din computer op igen, hvilket kan være både dyrt og meget besværligt. Bliver man derimod omdirigeret til en hjemmeside, der beder om bankoplysninger eller oplysninger om NemID, er der stadig mulighed for at tænke sig om en ekstra gang. Her skal man aldrig udfylde noget, hvis man er det mindste i tvivl, siger Jørn Guldberg.

Han anbefaler, at man downloader Forbrugerrådets app ”Mit digitale selvforsvar”, der løbende advarer om falske mails.