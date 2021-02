Genåbningsplanen: Her åbner Brønshøj

Regeringen er med sine støttepartier blevet enige om en genåbningsplan, som netop er præsenteret. Her er, hvad vi ved

Af Gitte Ganderup

Regeringens og dens støttepartier har netop præsenteret genåbningsplanen som både gælder for nationalt og på regionalt niveau.

For Brønshøj gælder følgende fra mandag den 1. Marts.

Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2, altså små butikker som ikke sælger dagligvarer, må åbne fra den 1. marts. Det er tøjbutikker, interiør og legetøj eksempelvis.

Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.

Holdaktiviteter kan starte igen

Hele fodboldholdet og spejdergruppen kan nu også mødes igen lige som alle andre foreningers udendørsaktiviteter. Justitsministeriet formulerer således:

– Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Denne konkrete hævelse af forsamlingsforbuddet, er baseret på en konkret vurdering lavet af Statens Serum Institut, som går på, at for disse og kun disse aktiviteter kan man hæve forsamlingsforbudet fra 5 til 20.

Næste trin i åbningsplanen, om alt går som forudset, er den 15. Marts hvor der er mulighed for at Region Hovedstaden kan få resten af eleverne på folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne i skole. Mod henholdsvis anbefaling om test og krav om test.

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes, forlænges til og med den 5. april 2021.